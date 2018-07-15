ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного француза

Авторитетний портал Whoscored оголосив символічну збірну чемпіонату світу-2018, який завершився у Росії.

Стала відома символічна збірна ЧС-2018 за версією авторитетного статистичного сайту Whoscored.

Цікаво, що у склад команди не потрапив жоден гравець збірної Франції, яка стала переможцем Мундіалю, а фіналіста Хорватію представляє лише Лука Модріч. Зате у збірну потрапив Неймар, який був розкритикований за свою гру на турнірі.

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Повністю символічна збірна чемпіонату світу-2018 виглядає наступним чином:

Каспер Шмейхель (Данія) – Маріо Фернандес (Росія), Єррі Міна (Колумбія), Андреас Гранквіст (Швеція), Марсело (Бразилія) – Кіран Тріпп'єр (Англія), Лука Модріч (Хорватія), Кевін де Брюйне (Бельгія), Неймар (Бразилія) – Еден Азар (Бельгія), Харрі Кейн (Англія).

За середньою оцінкою найкращим гравцем ЧС-2018 став Еден Азар. Середній бал бельгійця складає 8,5.

До слова, найкращим гравцем турніру став Лука Модріч, а найкращим молодим футболістом – Кіліан Мбаппе. Харрі Кейн очолив залік найкращих бомбардирів чемпіонату світу-2018.