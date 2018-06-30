ЧС-2018: символічна збірна найгірших гравців турніру за підсумками групового етапу – версія The Sun

Британське видання The Sun назвало символічну збірну з найгірших футболістів чемпіонату світу-2018 за підсумками групового етапу.
Варто зауважити, що в антизбірну потрапили гравці різних команд за рівнем успішності. Наприклад, у підбірці є представники збірних, які успішно пройшли у плей-офф.
Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018
Воротар: Давід Де Хеа (Іспанія)
Правий захисник: Ігор Смольніков (Росія)
ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф
Лівий захисник: Фідель Ескобар (Панама)
Центральний захисник: Серхіо Рамос (Іспанія)
Центральний захисник: Жером Боатенг (Німеччина)
Півзахисник: Блез Матюйді (Франція)
Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1
Півзахисник: Паулінью (Бразилія)
Півзахисник: Ліонель Мессі (Аргентина)
Форвард: Томас Мюллєр (Німеччина)
Форвард: Тімо Вернер (Німеччина)
Форвард: Роберт Лєвандовскі (Польща)