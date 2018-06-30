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ЧС-2018: символічна збірна найгірших гравців турніру за підсумками групового етапу – версія The Sun

00:06 894 Читать на русском
ЧС-2018: символічна збірна найгірших гравців турніру за підсумками групового етапу – версія The Sun
ЧС-2018: символічна збірна найгірших гравців турніру за підсумками групового етапу

Британське видання The Sun назвало символічну збірну з найгірших футболістів чемпіонату світу-2018 за підсумками групового етапу.

Варто зауважити, що в антизбірну потрапили гравці різних команд за рівнем успішності. Наприклад, у підбірці є представники збірних, які успішно пройшли у плей-офф.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Воротар: Давід Де Хеа (Іспанія)

Правий захисник: Ігор Смольніков (Росія)

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Лівий захисник: Фідель Ескобар (Панама)

Центральний захисник: Серхіо Рамос (Іспанія)

Центральний захисник: Жером Боатенг (Німеччина)

Півзахисник: Блез Матюйді (Франція)

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Півзахисник: Паулінью (Бразилія)

Півзахисник: Ліонель Мессі (Аргентина)

Форвард: Томас Мюллєр (Німеччина)

Форвард: Тімо Вернер (Німеччина)

Форвард: Роберт Лєвандовскі (Польща)

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