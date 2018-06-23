ЧС-2018: Сімпсони спрогнозували події і фіналістів турніру в серії за 1997 рік?

Події Чемпіонату світу 2018 могли спрогнозувати у культовому мультсеріалі Сімпсони ще 21 рік тому. У мережі в контексті подій на ЧС-2018 почав набувати популярності старий уривок.

Мексиканці забивають і виграють 1:0 у стартовому матчі. Десь ми це вже бачили, чи не так. Так починається сюжет Сімпсонів у 1997-му про Чемпіонат світу з футболу.

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Далі бачимо, як мексиканець стрибає в басейн з дівчатами легкої поведінки. Тут бачимо схожість із 30-ма повіями, які "надихнули" команду Осоріо на перемогу над чинними чемпіонами світу.

Ну, а далі фінал, що визначить найвеличнішу країну світу. Матч Португалія – Мексика, який після останніх подій і згідно з турнірною сіткою ЧС-2018 є цілком можливим варіантом. "Це буде нудна гра з насильством на трибунах". Що ж, побачимо, чи пророцтво здійсниться повністю.

Сімпсони – мультсеріал для дорослих, відомий передбаченнями майбутнього. Автори мульта спрогнозували такі малоймовірні раніше події, як прихід Дональда Трампа на посаду президента США, падіння веж-близнюків у тих же штатах чи травму Неймара перед знаменитим матчем Німеччина – Бразилія (7:1).

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