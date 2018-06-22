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ЧС-2018: штучний інтелект передбачив результати турніру

15 червня 13:36 1892 Читать на русском
ЧС-2018: штучний інтелект передбачив результати турніру
Вболівальники Іспанії / Фото championat

Вчені спробували передбачити результат матчів чемпіонату світу-2018 за допомогою штучного інтелекту.

Науковці із Університету Дортмунда, Гента та Мюнхена проаналізували підходи букмекерів для визначення коефіцієнтів команд, повідомляє видання hi-news.

Календар ЧС-2018: повний розклад матчів

Варто зазначити, що аби зробити свій прогноз одні букмекери моделюють матчі всіх команд. На основі цих даних можна сказати, що Бразилія переможе у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2018 року з імовірністю 16,6 %, Німеччина – 15,8%, а Іспанія – 12,5%.

Інші букмекери використовують статистику, засновану на рейтингу Elo, результатах кваліфікаційних матчів, виступах в попередніх чемпіонатах світу та домашню перевагу. На основі цих даних букмекери прогнозують перемогу Німеччини із ймовірністю 24%, Бразилії – 19,8% та Іспанії – 16,1%.

Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Чемпіонат світу-2018 Німеччина Німеччина Іспанія Іспанія
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