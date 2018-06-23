toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Шакірі зіграв у бутсах із прапором Косова – Сербія не змогла цього заборонити

12:13 2291 Читать на русском
ЧС-2018: Шакірі зіграв у бутсах із прапором Косова – Сербія не змогла цього заборонити
Джердан Шакірі / Getty Images

Півзахисник збірної Швейцарії косоварського походження Джердан Шакірі спровокував відразу два скандали в матчі проти сербів (2:1), але, вочевидь, уникне покарання.

26-річний хавбек вийшов на поле у бутсах із прапором Косова, незалежність якого не визнає сербська влада, а святкуючи переможний м'яч, Шакірі утворив руками силует орла, що є символом Албанії.

ЧС-2018 Сербія – Швейцарія: порядок б'є клас, вільні зони для швейцарців та ймовірний виліт сербів

"Перед матчем ми просили ФІФА заборонити Шакірі грати в бутсах із прапором Косова. Але надійшла відповідь, що це не є політичним жестом", – розповів генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатовіч у коментарі ТАСС.

Натомість сам Шакірі відмовився прокоментувати свій жест після забитого м'яча у ворота сербів під час флеш-інтерв'ю після матчу.

"Не хочу про це говорити. У футболі багато емоцій, це просто емоції. Я просто був дуже щасливий із того, що забив м'яч. Не хочу про це говорити", – сказав півзахисник.

Ще один гравець швейцарської збірної косоварського походження – Граніт Джака – заперечив політичний підтекст свого святкування в матчі проти Сербії. Він також демонстрував орла.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Головне Сербія - Швейцарія Сербія Сербія Швейцарія Швейцарія Джердан Шакірі Джердан Шакірі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук