ЧС-2018: Шакірі зіграв у бутсах із прапором Косова – Сербія не змогла цього заборонити

Півзахисник збірної Швейцарії косоварського походження Джердан Шакірі спровокував відразу два скандали в матчі проти сербів (2:1), але, вочевидь, уникне покарання.

26-річний хавбек вийшов на поле у бутсах із прапором Косова, незалежність якого не визнає сербська влада, а святкуючи переможний м'яч, Шакірі утворив руками силует орла, що є символом Албанії.

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"Перед матчем ми просили ФІФА заборонити Шакірі грати в бутсах із прапором Косова. Але надійшла відповідь, що це не є політичним жестом", – розповів генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатовіч у коментарі ТАСС.

Натомість сам Шакірі відмовився прокоментувати свій жест після забитого м'яча у ворота сербів під час флеш-інтерв'ю після матчу.

"Не хочу про це говорити. У футболі багато емоцій, це просто емоції. Я просто був дуже щасливий із того, що забив м'яч. Не хочу про це говорити", – сказав півзахисник.

Ще один гравець швейцарської збірної косоварського походження – Граніт Джака – заперечив політичний підтекст свого святкування в матчі проти Сербії. Він також демонстрував орла.