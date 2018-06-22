ЧС-2018: Саудівська Аравія судитиметься з телеканалом через симпатію до збірної Росії

Голова комітету спорту Саудівської Аравії Туркі аль-Шейх заявив після матчу відкриття ЧС-2018 проти Росії, що планує подати в суд на телеканал BeIN Sports.

Після завершення матчу-відкриття ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія (5:0) в соцмережах люди почали звинувачувати телеканал BeIN Sports в однобокому висвітленні матчу та симпатіях коментаторів до футболістів збірної Росії.

"Будуть прийняті необхідні правові заходи проти телеканалу BeIN Sports за вчинення неправомірних дій щодо збірної Саудівської Аравії, спортсменів і чиновників держави, а також за використання спорту для досягнення своїх політичних цілей.

"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж

Це доводить правильність позиції аравійських властей, які забороняють транслювати цей телеканал на своїй території", – написав аль-Шейх у твіттері.