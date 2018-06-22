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ЧС-2018: Саудівська Аравія судитиметься з телеканалом через симпатію до збірної Росії

15 червня 12:19 2148 Читать на русском
ЧС-2018: Саудівська Аравія судитиметься з телеканалом через симпатію до збірної Росії
Росія – Саудівська Аравія / Фото Reuters

Голова комітету спорту Саудівської Аравії Туркі аль-Шейх заявив після матчу відкриття ЧС-2018 проти Росії, що планує подати в суд на телеканал BeIN Sports.

Після завершення матчу-відкриття ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія (5:0) в соцмережах люди почали звинувачувати телеканал BeIN Sports в однобокому висвітленні матчу та симпатіях коментаторів до футболістів збірної Росії.

"Будуть прийняті необхідні правові заходи проти телеканалу BeIN Sports за вчинення неправомірних дій щодо збірної Саудівської Аравії, спортсменів і чиновників держави, а також за використання спорту для досягнення своїх політичних цілей.

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Це доводить правильність позиції аравійських властей, які забороняють транслювати цей телеканал на своїй території", – написав аль-Шейх у твіттері.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018
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