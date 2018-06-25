ЧС-2018: Сампаолі уникнув звільнення після розгрому від Хорватії

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі продовжить працювати з національною командою як мінімум до кінця чемпіонату світу 2018.

Президент Асоціації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапія спростував інформацію про звільнення Сампаолі перед матчем 3 туру ЧС-2018 проти Нігерії. Про це інформує Marca.

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Тапія публічно наголосив на тому, що буде підтримувати тренера до кінця турніру. Функціонер зробив це після зустрічі з гравцями та тренерами збірної Аргентини.

Нагадаємо, у ЗМІ лунала інформація, що Хорхе може бути звільненим зі збірної напередодні матчу проти Нігерії через прохання Лео Мессі та Ко. Причина – розгромна поразка 0:3 аргентинців від збірної Хорватії у 2 турі ЧС-2018.