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ЧС-2018: Сампаолі уникнув звільнення після розгрому від Хорватії

24 червня 11:40 483 Читать на русском
ЧС-2018: Сампаолі уникнув звільнення після розгрому від Хорватії
Хорхе Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі продовжить працювати з національною командою як мінімум до кінця чемпіонату світу 2018.

Президент Асоціації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапія спростував інформацію про звільнення Сампаолі перед матчем 3 туру ЧС-2018 проти Нігерії. Про це інформує Marca.

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Тапія публічно наголосив на тому, що буде підтримувати тренера до кінця турніру. Функціонер зробив це після зустрічі з гравцями та тренерами збірної Аргентини.

Нагадаємо, у ЗМІ лунала інформація, що Хорхе може бути звільненим зі збірної напередодні матчу проти Нігерії через прохання Лео Мессі та Ко. Причина – розгромна поразка 0:3 аргентинців від збірної Хорватії у 2 турі ЧС-2018.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Аргентина - Хорватія Нігерія - Аргентина Федерація футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапія
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