ЧС-2018: Салах зіграє проти збірної Уругваю

Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах готовий зіграти проти Уругваю.

Нападник збірної Єгипту Мохамед Салах, який нещодавно повернувся до загальної групи своєї національної команди, готовий приняти участь у матчі першого туру ЧС-2018 проти Уругваю, повідомляє Sky Sports.

ЧС-2018: Салах готовий зіграти проти Росії

Варто нагадати, Салах отримав травму плеча після єдиноборства з капітаном Реала Серхіо Рамосом у фіналі Ліги чемпіонів.

Зустріч між збірними Єгипту і Уругваю відбудеться 15 червня в Єкатеринбурзі.