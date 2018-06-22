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ЧС-2018: Салах зіграє проти збірної Уругваю

14 червня 17:45 1124 Читать на русском
ЧС-2018: Салах зіграє проти збірної Уругваю
Мохамед Салах / Фото: BBC

Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах готовий зіграти проти Уругваю.

Нападник збірної Єгипту Мохамед Салах, який нещодавно повернувся до загальної групи своєї національної команди, готовий приняти участь у матчі першого туру ЧС-2018 проти Уругваю, повідомляє Sky Sports.

ЧС-2018: Салах готовий зіграти проти Росії

Варто нагадати, Салах отримав травму плеча після єдиноборства з капітаном Реала Серхіо Рамосом у фіналі Ліги чемпіонів.

Зустріч між збірними Єгипту і Уругваю відбудеться 15 червня в Єкатеринбурзі.

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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