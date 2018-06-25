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ЧС-2018: Руді прооперований після перелому носа та гратиме в масці

24 червня 19:24 321 Читать на русском
ЧС-2018: Руді прооперований після перелому носа та гратиме в масці
ЧС-2018: Руді прооперований після перелому носа та гратиме в масці

Півзахисник збірної Німеччини Себастіан Руді був прооперований через зламаний ніс і решту чемпіонату світу-2018 змушений буде грати в спеціальній масці.

Хавбек мюнхенської Баварії був прооперований у неділю, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.

ЧС-2018 Німеччина – Швеція: золотий гол королів драми в меншості та нереальна інтрига у групі

Руді пройшов медогляд через травму, отриману напередодні в матчі проти збірної Швеції (2:1). Німець змушений був покинути поле вже на 30-й хвилині після того, як отримав від суперника удар бутсою в обличчя.

Медики виявили в Руді перелом носа та ухвалили рішення про хірургічне втручання. Надалі півзахисник гратиме на ЧС-2018 у захисній масці.

Вирішальний для Бундестіму поєдинок групового етапу Мундіалю Південна Корея – Німеччина відбудеться 27 червня.

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
ЧС 2018 Німеччина - Швеція Себастіан Руді Себастіан Руді Німеччина Німеччина
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