ЧС-2018: Руді прооперований після перелому носа та гратиме в масці

Півзахисник збірної Німеччини Себастіан Руді був прооперований через зламаний ніс і решту чемпіонату світу-2018 змушений буде грати в спеціальній масці.

Хавбек мюнхенської Баварії був прооперований у неділю, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.

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Руді пройшов медогляд через травму, отриману напередодні в матчі проти збірної Швеції (2:1). Німець змушений був покинути поле вже на 30-й хвилині після того, як отримав від суперника удар бутсою в обличчя.

Медики виявили в Руді перелом носа та ухвалили рішення про хірургічне втручання. Надалі півзахисник гратиме на ЧС-2018 у захисній масці.

Вирішальний для Бундестіму поєдинок групового етапу Мундіалю Південна Корея – Німеччина відбудеться 27 червня.