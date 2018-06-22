ЧС-2018: російський фанат придбав дорогий квиток, але простояв всю гру через зламане крісло

Фанат виклав за квиток на матч-відкриття чемпіонату світу Росія – Саудівська Аравія 33 тисячі рублів, проте змушений був дивитися матч стоячи, а згодом і зовсім покинув стадіон.

Фанат заплатив за квиток на матч-відкриття чемпіонату світу-2018 33 тисячі рублів, проте був змушений дивитися гру стоячи, повідомляє Советский спорт.

"Чоловік звернувся до волонтера, але весь перший тайм він був змушений стояти, а потім і зовсім пішов. Скільки ще таких крісел на стадіоні Лужнікі? Такому новому і сучасному. Соромно", – написав очевидець у Facebook.

Крісло вболівальника виявилося не прикрученим. Місце розташовується на центральній трибуні, де сидять власники квитків першої категорії.

ЧС-2018: росіянка кумедно перервала ефір бразильським журналістам – курйоз дня