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ЧС-2018: російський фанат придбав дорогий квиток, але простояв всю гру через зламане крісло

17 червня 19:00 1424 Читать на русском
ЧС-2018: російський фанат придбав дорогий квиток, але простояв всю гру через зламане крісло
ЧС-2018: російський фанат придбав дорогий квиток, але простояв всю гру через зламане крісло

Фанат виклав за квиток на матч-відкриття чемпіонату світу Росія – Саудівська Аравія 33 тисячі рублів, проте змушений був дивитися матч стоячи, а згодом і зовсім покинув стадіон.

Фанат заплатив за квиток на матч-відкриття чемпіонату світу-2018 33 тисячі рублів, проте був змушений дивитися гру стоячи, повідомляє Советский спорт.

"Чоловік звернувся до волонтера, але весь перший тайм він був змушений стояти, а потім і зовсім пішов. Скільки ще таких крісел на стадіоні Лужнікі? Такому новому і сучасному. Соромно", – написав очевидець у Facebook.

Крісло вболівальника виявилося не прикрученим. Місце розташовується на центральній трибуні, де сидять власники квитків першої категорії.

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ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія
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