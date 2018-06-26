toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Роналду поділився емоціями від виходу Португалії в 1/8 фіналу турніру

12:39 999 Читать на русском
ЧС-2018: Роналду поділився емоціями від виходу Португалії в 1/8 фіналу турніру
Збірна Португалії

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду після нічиєї 1:1 з Іраном та виходу команди до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 опублікував пост у соцмережах.

"Ціль досягнута. Ми сконцентровані на плей-офф. Вперед, Португаліє", – написав Роналду і опублікував фото з партнерами по команді у літаку.

Роналду догнав Клозе і близький до рекорду за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи

Португалія в 1/8 фіналу чемпіонату світу зіграє проти Уругваю. Матч відбудеться 30 червня у Сочі.

Додамо, що Роналду, який не реалізував пенальті у матчі проти Ірану, забив на турнірі 4 голи.

ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф

ЧС 20183 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Іран - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Уругвай - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сидорчук підписав новий контракт з Динамо
    Україна — 16:23822 Сидорчук підписав новий контракт з Динамо
1
год
:
35
хв
Ісландія
21:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук