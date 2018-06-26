ЧС-2018: Роналду поділився емоціями від виходу Португалії в 1/8 фіналу турніру

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду після нічиєї 1:1 з Іраном та виходу команди до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 опублікував пост у соцмережах.

"Ціль досягнута. Ми сконцентровані на плей-офф. Вперед, Португаліє", – написав Роналду і опублікував фото з партнерами по команді у літаку.

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Португалія в 1/8 фіналу чемпіонату світу зіграє проти Уругваю. Матч відбудеться 30 червня у Сочі.

Додамо, що Роналду, який не реалізував пенальті у матчі проти Ірану, забив на турнірі 4 голи.

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