ЧС-2018: Реднапп порівняв збірну Росії з Уотфордом

Відомий англійський фахівець Харрі Реднапп оцінив рівень гри збірної Росії на домашньому чемпіонаті світу-2018.

"Росія? Припускаю, що вона знаходилася б десь посередині між Прем'єр-лігою і Чемпіоншипом. Як Уотфорд. Хоча Росія краща за Уотфорд", – цитує Реднаппа Спорт-Экспресс.

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Відзначимо, що Уотфорд завершив сезон 2017/18 в АПЛ на 14-му місці. Команда з передмістя Лондона набрала 41 очко та задовго до кінця першості забезпечила собі збереження прописки в лізі.

Натомість збірна Росії вийшла з другого місця в групі до 1/8 фіналу ЧС-2018. Підопічні Черчесова здолали Саудівську Аравію (5:0) і Єгипет (3:1), а також програли уругвайцям (0:3).

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія відбудеться вже завтра, 1 липня, на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.