ЧС-2018: Ракітіч, Манджукіч і ще 3 хорвати не зіграють проти Ісландії

Керманич збірної Хорватії Златко Даліч визначився, хто з його підопічних не гратиме в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2018 проти збірної Ісландії. Від результату цього поєдинку також залежить доля збірної Аргентини на турнірі.

"Будуть зміни в основі. Ті гравці, які мають жовті картки (Ракітіч, Ребіч, Манджукіч і Врсалько) не зіграють. Я б хотів зайняти перше місце в групі, але передусім ми повинні потурбуватися про своє майбутнє", – цитує Даліча Marca.

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Окрім згаданої четвірки, також у матчі з Ісландії не братиме участі Марсело Брозовіч. У нього перебір попереджень.

Відзначимо, що матч Ісландія – Хорватія відбудеться 26 червня в Ростові-на-Дону. Хорвати вже гарантували собі вихід до плей-офф, а ісландці приєднаються до балканців у разі сприятливого результату. Збірній Аргентини для виходу в 1/8 фіналу ЧС-2018 потрібно перемагати нігерійців в останньому турі, а також сподіватися на перемогу збірної Хорватії.