toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Ракітіч, Манджукіч і ще 3 хорвати не зіграють проти Ісландії

09:22 2683 Читать на русском
ЧС-2018: Ракітіч, Манджукіч і ще 3 хорвати не зіграють проти Ісландії
Збірна Хорватії / Reuters

Керманич збірної Хорватії Златко Даліч визначився, хто з його підопічних не гратиме в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2018 проти збірної Ісландії. Від результату цього поєдинку також залежить доля збірної Аргентини на турнірі.

"Будуть зміни в основі. Ті гравці, які мають жовті картки (Ракітіч, Ребіч, Манджукіч і Врсалько) не зіграють. Я б хотів зайняти перше місце в групі, але передусім ми повинні потурбуватися про своє майбутнє", – цитує Даліча Marca.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Окрім згаданої четвірки, також у матчі з Ісландії не братиме участі Марсело Брозовіч. У нього перебір попереджень.

Відзначимо, що матч Ісландія – Хорватія відбудеться 26 червня в Ростові-на-Дону. Хорвати вже гарантували собі вихід до плей-офф, а ісландці приєднаються до балканців у разі сприятливого результату. Збірній Аргентини для виходу в 1/8 фіналу ЧС-2018 потрібно перемагати нігерійців в останньому турі, а також сподіватися на перемогу збірної Хорватії.

ЧС-2018 3 тур

Ісландія - Хорватія: Вівторок 26 червня 2018

Ісландія
до матчу
3
дн
:
4
год
:
46
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Іван Ракітіч Іван Ракітіч Марсело Брозовіч Марсело Брозовіч Анте Ребіч Анте Ребіч Шіме Врсалько Шіме Врсалько Златко Даліч Златко Даліч Ісландія - Хорватія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
46
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук