ЧС-2018: Португалію та Іспанію розсудить Роккі

Перший матч групового етапу чемпіонату світу-2018 для португальців та іспанців обслужить італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі.

Головним суддею поєдинку призначено Джанлуку Роккі, повідомляє Refereeing World.

Португалія – Іспанія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Асистентами головного арбітра будуть його співвітчизники Еленіто Ді Лібераторе та Мауро Тоноліні. Роль четвертого рефері виконає Ріуї Сато з Японії. Резервний арбітр – японець Тору Сагара.

Матч Португалія – Іспанія відбудеться 15 червня на сочинському стадіоні Фішт. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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