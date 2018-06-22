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ЧС-2018: Португалію та Іспанію розсудить Роккі

14 червня 17:05 226 Читать на русском
ЧС-2018: Португалію та Іспанію розсудить Роккі
Джанлука Роккі / Introsport24.it

Перший матч групового етапу чемпіонату світу-2018 для португальців та іспанців обслужить італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі.

Головним суддею поєдинку призначено Джанлуку Роккі, повідомляє Refereeing World.

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Асистентами головного арбітра будуть його співвітчизники Еленіто Ді Лібераторе та Мауро Тоноліні. Роль четвертого рефері виконає Ріуї Сато з Японії. Резервний арбітр – японець Тору Сагара.

Матч Португалія – Іспанія відбудеться 15 червня на сочинському стадіоні Фішт. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Іспанія Іспанія Португалія Португалія Джанлука Роккі Джанлука Роккі Португалія - Іспанія
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