ЧС-2018: пластичний хірург склав збірну найкрасивіших футболістів турніру

Видання El Pais звернулось до колумбійського пластичного хірурга Пауло Ескобара з Мадридського медичного університету, щоб той склав збірну з 11 найкрасивіших футболістів чемпіонату світу 2018 року.

"Обличчя треба аналізувати як спереду, так і у профіль. Людський розум здатен одразу аналізувати чуже обличчя. Якщо людина бачить симетрію, то у неї починає виникати симпатія. Все це залежить від генетичних даних. Зі своєї збірної я б виділив Хамеса Родрігеса та Радамеля Фалькао. Вони мають чітко виражену квадратну форму підборіддя, що свідчить про лідерські якості", – розповів Ескобар.

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"Чорношкірі футболісти? У них ширше обличчя та більші губи. Їхні риси більш мужні. Я б виділив Поля Погба – гравця збірної Франції з гвінейським корінням. У нього досить симетричне обличчя.

Неймар, Лео Мессі, Кріштіану Роналду? У них немає ідеальної симетрії. Свої вади вони намагаються компенсувати татуюваннями, бородою чи м'язами.

Краса вимагає жертв. Саме тому багато футболістів пережили операції. Гарет Бейл змінював форму вух, Дані Алвес – ніс. Вейн Руні нарощував собі волосся. Для зовнішності все має значення. Серхіо Рамос та Каземіро, наприклад, також лягали під ніж, однак у цих гравців були операції через зламаний ніс. Звісно, це задля здоров'я, але хірургічне втручання вплинуло на їхній зовнішній вигляд негативно. Будь-які деталі мають значення. Про це ще казали греки, які вимірювали ширину та довжину обличчя у пошуках ідеалу", – пояснює лікар.

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Отже, символічна збірна красенів:

Голкіпер: Марк-Андре тер Штеген (збірна Німеччини)

Лівий захисник: Сантьяго Аріас (збірна Колумбії)

Центральний захисник: Матс Хуммельс (збірна Німеччини)

Центральний захисник: Жерар Піке (збірна Іспанії)

Правий захисник: Лукаш Піщек (збірна Польщі)

Півзахисник: Хамес Родрігес (збірна Колумбії)

Півзахисник: Роман Нойштедтер (збірна Росії)*

*не потрапив у заявку збірної Росії на ЧС-2018

Півзахисник: Тоні Кроос (збірна Німеччини)

Півзахисник: Марко Ройс (збірна Німеччина)

Форвард: Пауло Дибала (збірна Аргентини)

Форвард: Антуан Грізманн (збірна Франції)