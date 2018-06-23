ЧС-2018: Піке та Іско врятували пташенят і отримали нагороди від PETA

Гравці збірної Іспанії Жерар Піке та Іско отримають нагороди від зоозахисної організації PETA за те, що врятували пташенят, які потрапили на поле Казань Арени під час матчу з Іраном (1:0).

"Жодна гра не може бути важливішою за чиєсь життя. Ми сподіваємося, що героїчний вчинок двох іспанських футболістів надихне й інших громадян на таке ж дбайливе ставлення до тварин і природи", – цитує директора PETA Елізу Аллен Daily Mail.

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Маленькі пташенята потрапили на футбольне поле під час поєдинку Іран – Іспанія (0:1). Піке та Іско допомогли їм покинути газон і не дозволили іншим гравцям із необережності випадково наступити на них. Вони самостійно винесли їх за межі поля та переконалися, що пернаті в безпеці. За це PETA вирішила нагородити каталонця та мадридця преміями "Герой для тварин".