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ЧС-2018: Піке та Іско врятували пташенят і отримали нагороди від PETA

13:49 535 Читать на русском
ЧС-2018: Піке та Іско врятували пташенят і отримали нагороди від PETA
Іско / AP

Гравці збірної Іспанії Жерар Піке та Іско отримають нагороди від зоозахисної організації PETA за те, що врятували пташенят, які потрапили на поле Казань Арени під час матчу з Іраном (1:0).

"Жодна гра не може бути важливішою за чиєсь життя. Ми сподіваємося, що героїчний вчинок двох іспанських футболістів надихне й інших громадян на таке ж дбайливе ставлення до тварин і природи", – цитує директора PETA Елізу Аллен Daily Mail.

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Маленькі пташенята потрапили на футбольне поле під час поєдинку Іран – Іспанія (0:1). Піке та Іско допомогли їм покинути газон і не дозволили іншим гравцям із необережності випадково наступити на них. Вони самостійно винесли їх за межі поля та переконалися, що пернаті в безпеці. За це PETA вирішила нагородити каталонця та мадридця преміями "Герой для тварин".

ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Жерар Піке Жерар Піке Іско Іско Іспанія Іспанія Іран - Іспанія
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