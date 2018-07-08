ЧС-2018: Павелко привітав Шукера з виходом Хорватії в 1/2 фіналу турніру

Президент ФФУ Андрій Павелко привітав збірну Хорватії з перемогою над Росією та виходом у півфінал чемпіонату світу-2018.

"Вітаю мого хорватського колегу і друга Давора Шукера з перемогою і виходом збірної Хорватії в півфінал Чемпіонату світу-2018! Багато патріотів України сьогодні явно відчували себе трішки хорватами.

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До слова, в четвірці найкращих футбольних команд світу збірна Хорватії востаннє була в 1998 році, коли в її складі виблискував Давор Шукер.

P.S. Фото зроблено в березні 2017 року перед матчем збірної України та збірної Хорватії – майбутнім учасником півфіналу ЧС-2018", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Хорватія здолала Росію в серії пенальті та вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Суперником команди Даліча стане команда Англії.

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