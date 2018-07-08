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ЧС-2018: Павелко привітав Шукера з виходом Хорватії в 1/2 фіналу турніру

09:20 397 Читать на русском
ЧС-2018: Павелко привітав Шукера з виходом Хорватії в 1/2 фіналу турніру
Андрій Павелко / фото: ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко привітав збірну Хорватії з перемогою над Росією та виходом у півфінал чемпіонату світу-2018.

"Вітаю мого хорватського колегу і друга Давора Шукера з перемогою і виходом збірної Хорватії в півфінал Чемпіонату світу-2018! Багато патріотів України сьогодні явно відчували себе трішки хорватами.

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До слова, в четвірці найкращих футбольних команд світу збірна Хорватії востаннє була в 1998 році, коли в її складі виблискував Давор Шукер.

P.S. Фото зроблено в березні 2017 року перед матчем збірної України та збірної Хорватії – майбутнім учасником півфіналу ЧС-2018", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Хорватія здолала Росію в серії пенальті та вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Суперником команди Даліча стане команда Англії.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Хорватія Хорватія ФФУ Андрій Павелко Давор Шукер
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