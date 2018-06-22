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ЧС-2018: Озіл мріє зіграти у фіналі проти збірної Англії

15 червня 14:25 131 Читать на русском
ЧС-2018: Озіл мріє зіграти у фіналі проти збірної Англії
Месут Озіл / Фото skysports

Півзахисник Арсенала і збірної Німеччини Месут Озіл розповів про свої очікування на чемпіонаті світу-2018.

"Національна команда Англії не мала таких проблем в кваліфікації на чемпіонат світу, як деякі її суперники. Це дало англійцям більше часу на підготовку. Думаю, їм під силу дійти до фіналу турніру.

Німеччина – діючий чемпіон світу. Другий титул поспіль стане великим успіхом для нашої збірної. Вболівальники чекають від нас тільки перемоги. Моя мрія – зіграти з командою Англії у фіналі чемпіонату світу і перемогти в основний час.

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Звичайно, багато команд вірять, що зможуть здобути перемогу на турнірі. Серед таких – Бразилія, Аргентина, Іспанія та Португалія. Можливо, хтось здивує нас більше за інших. Не виключаю, що такою виявиться збірна Бельгії", – цитує Озіла видання Evening Standard.

Нагадаємо, свій перший матч на ЧС-2018 Німеччина зіграє 17 червня проти збірної Мексики

ЧС-2018 1 тур

Німеччина - Мексика: Неділя 17 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
0 : 1
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Англія Англія Чемпіонат світу-2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Мексика Месут Озіл Месут Озіл
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