ЧС-2018: На Волгоград Арені встановили туалети без перегородок – у соцмережах глузують

У суботу, 21 квітня, пройде перший поєдинок на Волгоград Арені, яка прийматиме матчі ЧС-2018. Проте помітно, що готовність стадіону ще досить далека від завершення.

Попри те, що перший матч на Волгоград Арені пройде лише 21 квітня, на стадіоні вже побували перші відвідувачі – стюарди та волонтери.

Ведмідь передав м'яч арбітру перед матчем чемпіонату Росії – зоозахисники обурені

Виявилось, що у туалетах стадіону відсутні перегородки. Про це повідомило російське видання V1.ru, яке, щоправда, згодом видалило вказану публікацію.

За словами відвідувачів, у туалетних кімнатах місця достатньо мало, тому невідомо, яким чином там збираються встановлювати перегородки і чи збираються встановлювати взагалі.

Підрядник арени підтвердив, що на даний момент перегородки відсутні, проте наголосив, що цей недолік є плановим і найближчими днями буде усунутий.

Всі туалети відповідатимуть нормам та технічній документації. Відсутність перегородок – технічний момент, який обов'язково буде виправлений.

Користувачі соцмереж іронічно прокоментували цей факт. "Можна сидіти, взявшись за руки і співати гімн Росії", "Дивитись футбол треба, а не туалетах бігати", "Вже би просто відра в ряд поставили", – це лише найбільш пристойні відгуки.

До слова, перший матч ЧС-2018 Волоград Арена прийме 18 червня. Зіграють збірні Англії та Тунісу.

Російські фанати готуються "почати пекло" для англійців на ЧС-2018 – аргентинці теж співпрацюють