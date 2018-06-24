ЧС-2018: на турнірі вже призначили таку ж кількість пенальті, як за весь Мундіаль-2014

Чемпіонат світу-2018 у Росії продовжує вражати частотою призначення одинадцятиметрових, що частково може бути пов'язано з впровадженням системи VAR.

На ЧС-2018 вже 13 разів призначали пенальті, інформує Opta Sports.

Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Як повідомляє твіттер видання, така ж кількість одинадцятиметрових була призначена за весь чемпіонат світу-2014 у Бразилії. Під час цьогорічного турніру знадобилося лише 27 матчів для призначення 13-ти пенальті. На минулому Мундіалі для цього знадобилися 64 поєдинки.

Тринадцятим пенальті став одинадцятиметровий у матчі збірних Бельгії і Тунісу, який впевнено реалізував Еден Азар.