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ЧС-2018: захисник збірної Мексики Лаюн отримує погрози через грубу гру проти Неймара

17:13 432 Читать на русском
ЧС-2018: захисник збірної Мексики Лаюн отримує погрози через грубу гру проти Неймара
Неймар та Мігель Лаюн / Getty Images

Захисник збірної Мексики Мігель Лаюн повідомив, що після поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії став отримувати погрози на адресу своєї родини через інцидент з Неймаром.

"Звертаюся до всіх бразильців. У мене немає інтересу вступати в розмову, яка, на мою думку, є марною, оскільки в футбол грають на полі, а по-друге, ви прекрасно зрозуміли перший пункт.

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Може, у когось є питання щодо того, що сталося під час гри (хоча навіть суддя, переглянувши відеоповтор, сказав мені, що з мого боку це було ненавмисної грубої гри, інакше він би показав мені червону картку).

Але в мене ні. Якщо ви хочете надсилати мені повідомлення, навіть в яких мене залякуєте, я розумію це, це частина гри. Але прошу, ставитися до моєї сім'ї з повагою, більше нічого від вас не вимагаю. Дякую", – написав Лаюн на своїй сторінці в Instagram.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика Бразилія - Мексика Неймар Неймар Мігель Лаюн Мігель Лаюн
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