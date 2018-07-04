ЧС-2018: захисник збірної Мексики Лаюн отримує погрози через грубу гру проти Неймара

Захисник збірної Мексики Мігель Лаюн повідомив, що після поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії став отримувати погрози на адресу своєї родини через інцидент з Неймаром.

"Звертаюся до всіх бразильців. У мене немає інтересу вступати в розмову, яка, на мою думку, є марною, оскільки в футбол грають на полі, а по-друге, ви прекрасно зрозуміли перший пункт.

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Може, у когось є питання щодо того, що сталося під час гри (хоча навіть суддя, переглянувши відеоповтор, сказав мені, що з мого боку це було ненавмисної грубої гри, інакше він би показав мені червону картку).

Але в мене ні. Якщо ви хочете надсилати мені повідомлення, навіть в яких мене залякуєте, я розумію це, це частина гри. Але прошу, ставитися до моєї сім'ї з повагою, більше нічого від вас не вимагаю. Дякую", – написав Лаюн на своїй сторінці в Instagram.