ЧС-2018: Моурінью вважає, що Англія може виграти турнір

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заявив, що збірна Англії має шанси на золото чемпіонату світу-2018.

"У Англії хороша група молодих, але досвідчених футболістів. Всі вони грають в кращій лізі світу, грають за найсильніші команди, всі мають досвід виступу в Лізі чемпіонів, де, природно, високий рівень футболу.

Так що так, думаю, вони можуть виграти чемпіонат світу.

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Німеччина, Франція та Бразилія? Так, у них хороші склади, але хороший склад не завжди дає хорошу команду", – цитує Моурінью Daily Mail.

Нагадаємо, також Жозе спрогнозував призерів мундіалю.