ЧС-2018: Моурінью спрогнозував призерів турніру

’I can’t do it!’ - José Mourinho predicts ‘extra time, penalties’ in #WorldCup final as #POR @selecaoportugal face #ARG @afa - but can’t pick between Ronaldo (@Cristiano) & Messi (@fundacionmessi) #MatchMourinho #WorldCup 2018 https://t.co/9tpKI39H79 pic.twitter.com/Mk51oAClss