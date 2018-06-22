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ЧС-2018: Моурінью спрогнозував призерів турніру

13 червня 14:46 4240 Читать на русском
ЧС-2018: Моурінью спрогнозував призерів турніру
Жозе Моурінью

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав свій прогноз перед чемпіонатом світу 2018 року.

Коуч дав прогноз, що у фіналі ми побачимо протистояння Португалії та Аргентини.

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"Важко сказати. Буде серія пенальті, останніми битимуть Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Все решта уявіть самі", – розповів португалець в ефірі Russia Today.

Також Жозе вважає, що у матчі за третє місце Бразилія помститься Німеччині за сором на Чс-2014.

Сітка плей-офф ЧС-2018 за версією Жозе Моурінью:

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Аргентина Аргентина ЧС 2018 Відеоновини Бразилія Бразилія Німеччина Німеччина Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Португалія Португалія
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