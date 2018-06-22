ЧС-2018: Моурінью спрогнозував призерів турніру

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав свій прогноз перед чемпіонатом світу 2018 року.

Коуч дав прогноз, що у фіналі ми побачимо протистояння Португалії та Аргентини.

ЧС-2018: найдорожчі збірні, які зіграють у Росії – від мільярда доларів до 11 мільйонів

"Важко сказати. Буде серія пенальті, останніми битимуть Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Все решта уявіть самі", – розповів португалець в ефірі Russia Today.

Також Жозе вважає, що у матчі за третє місце Бразилія помститься Німеччині за сором на Чс-2014.

Сітка плей-офф ЧС-2018 за версією Жозе Моурінью: