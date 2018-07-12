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ЧС-2018: Модріч розкритикував англійські ЗМІ

10:42 1923 Читать на русском
ЧС-2018: Модріч розкритикував англійські ЗМІ
Лука Модріч / Getty Images

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч заявив, що англійські ЗМІ недооцінювали його команду.

"Ми відповіли на критику, особливо англійських журналістів, експертів з телебачення, адже вони недооцінювали Хорватію і зробили велику помилку.

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Ми чули ці всі слова і сказали самі собі: "Добре, побачимо, хто сьогодні буде кращим".

І як я казав, вони повинні бути більш скромними та поважати суперника. Але ми знову показали, що ми не втомлені, ми домінували фізично, ментально, в усіх аспектах гри", – цитує Модріча Evening Standard.

Нагадаємо, Хорватія переграла Англію в півфінальному матчі ЧС-2018 і вперше в історії вийшла у фінал Мундіалю. Суперником "картатих" буде Франція.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія - Англія Хорватія Хорватія Англія Англія Лука Модріч Лука Модріч
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