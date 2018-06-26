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ЧС-2018: Міністерство спорту спростувало інформацію про вбивство на базі збірної Росії

25 червня 17:46 2842 Читать на русском
ЧС-2018: Міністерство спорту спростувало інформацію про вбивство на базі збірної Росії

Інформація про вбивство українцем кухаря на тренувальній базі збірної Росії виявилася неправдивою.

Міністерство спорту Росії спростувало інформацію, згідно з якою на тренувальній базі в Новогорську, де проводить підготовку до матчів ЧС-2018 збірна Росії, сталося вбивство.

ЧС-2018: українець вбив кухаря на тренувальній базі збірної Росії

"Міністерство спорту Російської Федерації повідомляє, що поширена в ЗМІ інформація про вчинення 24.06.2018 злочину на території навчально-тренувального центру "Новогорск" не відповідає дійсності.

Більш того: на його території не знаходяться ресторани та інші комерційні структури", – йдеться в заяві міністерства.

Теги
ЧС 2018 Росія Росія
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