ЧС-2018: Мессі хотів покинути збірну Аргентини після матчу з Хорватією – сім'я його зупинила

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не витримав ганебних виступів своєї команди та негативної атмосфери навколо його персони на чемпіонаті світу, однак час із сім'єю покращив його стан.

Ліонель Мессі збирався піти зі збірної Аргентини посеред чемпіонату світу. 21 червня в другому турі групового раунду його команда зазнала нищівної поразки від Хорватії з рахунком 0:3. Вранці наступного дня Ліонель поділився з дружиною думками про негайний відхід зі стану "альбіселестес", інформує іспанське видання El Confidencial.

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Однак час, проведений з Антонеллою та двома старшими синами Тьяго і Матео, пішов на користь футболісту – Лео передумав кидати збірну. Принаймні до кінця мундіалю.

Поганий психологічний стан Мессі спричинений не лише результатами Аргентини, запевняє джерело. Коли ще збірна приземлялася в Росії, у нього виникли проблеми з кишечником, хоча ніхто цьому серйозної уваги на надав.

Не додають Ліонелю оптимізму й розбіжності в поглядах на гру команди з головним тренером Хорхе Сампаолі. Ця проблема, здається, усунута перед вирішальною грою з Нігерією – гравці самостійно оберуть склад на матч.

Ну і наостанок – Мессі бентежить тролінг у соцмережах. Після невдач у стартових матчах ЧС-2018 пройшла нова хвиля образливих мемів на його адресу. З усіма цими психологічними ударами аргентинцю допомогла впоратися сім'я.

Нагадаємо, що після двох матчів на мундіалі в активі Аргентини лише одне очко. "Альбіселестес" ризикують відправитися додому вже сьогодні – навіть перемога над Нігерією нічого не гарантує.

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