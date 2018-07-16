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ЧС-2018: мер Парижа підтримала Сенцова в день фіналу турніру

14:24 24 Читать на русском
ЧС-2018: мер Парижа підтримала Сенцова в день фіналу турніру
Анн Ідальго / Getty Images

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському режисеру Олегу Сенцову, якого в Росії засудили до 20 років колонії суворого режиму.

Анн Ідальго процитувала твіт, в якому французькі письменники закликають звільнити українського політв'язня: "У той час, коли усі погляди світу прикуті до Москви і фіналу футбольного чемпіонату світу, я думаю про Олега Сенцова, українського режисера, який вже 4 роки знаходиться за гратами і голодує останні 2 місяці".

ЧС-2018: Перед стартовим матчем біля стадіону Лужники вивісили плакат на підтримку Сенцова

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Олег Сенцов
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