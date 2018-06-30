ЧС-2018: Мбаппе пообіцяв віддати свої бонуси на благодійність

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе віддасть усі бонуси, які отримає за гру на чемпіонаті світу-2018, на благодійність.

19-річний форвард віддасть усі зароблені під час Мундіалю кошти на доброчинність, повідомляє L'Equipe.

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Сам Мбаппе заявив, що представляє Францію на міжнародній арені не заради грошей, тому прагне, щоб кошти посприяли гуманітарним цілям. Так, усі гроші передасть у фонд Premiers de Cordees, попечителем якого він є. Ця організація, зокрема, займається влаштування спортивних свят для дітей, які перебувають у лікарнях.

На ЧС-2018 Кіліан Мбаппе вже провів 3 матчі, в яких забив 1 м'яч. За кожен поєдинок він отримує від федерації близько 20 тисяч євро.

Уже сьогодні, 30 червня, на Казань Арені відбудеться матч Франція – Аргентина. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.