ЧС-2018: Мбаппе – найкращий гравець турніру за версією Sky Sports

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе визнаний найкращим футболістом ЧС-2018, який вчора завершився у Росії.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг найкращих гравців чемпіонату світу-2018 за версією Sky Sports.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Нагадаємо, Франція у фіналі перемогла Хорватію, а Мбаппе, який відзначився голом, став найкращим молодим гравцем турніру. Цікаво, що Лука Модріч, який визнаний найкращим гравцем ЧС-2018, у даному списку лише четвертий.

Повністю десятка найкращих гравців Мундіалю за версією Sky Sports виглядає наступним чином:

1. Кіліан Мбаппе (Франція)

2. Еден Азар (Бельгія)

3. Неймар (Бразилія)

4. Лука Модріч (Хорватія)

5. Кіран Тріпп'єр (Англія)

6. Антуан Грізманн (Франція)

7. Тібо Куртуа (Бельгія)

8. Поль Погба (Франція)

9. Кевін де Брюйне (Бельгія)

10. Філіппе Коутінью (Бразилія).

ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного француза