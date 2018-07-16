toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Мбаппе – найкращий гравець турніру за версією Sky Sports

18:36 1071 Читать на русском
ЧС-2018: Мбаппе – найкращий гравець турніру за версією Sky Sports
Кіліан Мбаппе / Getty Images

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе визнаний найкращим футболістом ЧС-2018, який вчора завершився у Росії.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг найкращих гравців чемпіонату світу-2018 за версією Sky Sports.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Нагадаємо, Франція у фіналі перемогла Хорватію, а Мбаппе, який відзначився голом, став найкращим молодим гравцем турніру. Цікаво, що Лука Модріч, який визнаний найкращим гравцем ЧС-2018, у даному списку лише четвертий.

Повністю десятка найкращих гравців Мундіалю за версією Sky Sports виглядає наступним чином:

1. Кіліан Мбаппе (Франція)

2. Еден Азар (Бельгія)

3. Неймар (Бразилія)

4. Лука Модріч (Хорватія)

5. Кіран Тріпп'єр (Англія)

6. Антуан Грізманн (Франція)

7. Тібо Куртуа (Бельгія)

8. Поль Погба (Франція)

9. Кевін де Брюйне (Бельгія)

10. Філіппе Коутінью (Бразилія).

ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного француза

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Бельгія Бельгія Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Неймар Неймар Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр Бразилія Бразилія Головне Лука Модріч Лука Модріч Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Антуан Грізманн Антуан Грізманн Еден Азар Еден Азар Поль Погба Поль Погба Тібо Куртуа Тібо Куртуа Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Роналду успішно пройшов медогляд в Ювентусі
    Італія — 14:381562 Роналду успішно пройшов медогляд в Ювентусі
22
год
:
55
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук