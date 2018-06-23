ЧС-2018: Матіч вважає суддівство Бриха в матчі зі Швейцарією упередженим

Сербський півзахисник Неманья Матіч вважає, що ФІФА повинна проаналізувати роботу арбітра матчу Сербія – Швейцарія (1:2) Фелікса Бриха.

"Арбітр був упередженим, усі суперечливі моменти трактував в один бік. В одному з епізодів ми повинні були бити пенальті, але Брих його не призначив. Не розумію, чому він не скористався системою відеодопомоги арбітру.

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До того ж у першому таймі він не скупився на жовті картки для сербських гравців, був різким у прийнятті рішень. Сказав, що вилучить мене, як тільки буде привід. Думаю, ФІФА повинна проаналізувати та оцінити роботу Бриха в цьому матчі так, як вона того заслуговує", – розповів Матіч у коментарі Blic.

Раніше стало відомо, що Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією. Про це заявив генеральний секретар місцевого футбольного союзу Йован Шурбатовіч.