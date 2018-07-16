ЧС-2018: матчі турніру відвідали майже 3 млн вболівальників

Поєдинки чемпіонату світу-2018 у Росії зібрали майже 3 мільйони вболівальників.

На 64-х матчах ЧС-2018 у Росії були присутні 2 889 351 вболівальник. Найбільшу кількість іноземних фанатів склали американці – близько 88 тисяч, повідомляє Championat.

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У трійку також увійшли бразильці та колумбійці. До слова, на фінальному поєдинку у Москві Франція – Хорватія були присутні 78 тисяч фанатів.

Також нещодавно стало відомо, що Мундіаль в Україні на телеканалі Інтер подивились 19 млн вболівальників.

Нагадаємо, переможцем ЧС-2018 стала Франція, яка у фіналі здолала Хорватію. Третє місце у збірної Бельгії, четверте – у Англії.

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