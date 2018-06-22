ЧС-2018: Маскерано побив рекорд Дзанетті за кількістю матчів у збірній Аргентини

Ветеран збірної Аргентини Хав'єр Маскерано став рекордсменом національної команди за кількістю проведених матчів, обігнавши легендарного капітана міланського Інтера Хав'єра Дзанетті.

34-річний оборонець вийшов у старті збірної Аргентини на матч групового етапу ЧС-2018 проти ісландців і оновив рекорд, повідомляє Opta Sports.

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Для Маскерано поєдинок став 145-м у футболці національної команди. Тепер захисник китайського Хебей Чайна Форчун на один матч випереджає Хав'єра Дзанетті, який завершив кар'єру 4 роки тому. Третім у списку гвардійців збірної йде Ліонель Мессі, який не реалізував пенальті в матчі проти Ісландії. У нього – 125 матчів.

Нагадаємо, що збірна Аргентини не змогла переграти ісландців і звела матч до нічиєї 1:1. На м'яч Серхіо Агуеро збірна Ісландії відповіла голом Альфреда Фіннбогасона.