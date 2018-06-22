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ЧС-2018: Марсело буде капітаном Бразилії в матчі зі Швейцарією, – ЗМІ

16 червня 23:10 393 Читать на русском
ЧС-2018: Марсело буде капітаном Бразилії в матчі зі Швейцарією, – ЗМІ
Марсело / ESPN

Оборонець мадридського Реала Марсело виведе збірну Бразилії з капітанською пов'язкою на перший матч групового етапу ЧС-2018 проти швейцарців.

Захисник призначений капітаном бразильців у першому для них матчі на чемпіонаті світу-2018, повідомляє Чемпионат.

Бразилія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

Марсело дебютував за збірну Бразилії в 2006 році. З того часу 30-річний оборонець зіграв 53 поєдинки у футболці Селесао, в яких забив 6 м'ячів. Нагадаємо, що в товариських матчах перед Мундіалем капітаном збірної був форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус.

Раніше також стало відомо, що Фред не зіграє проти Швейцарії, оскільки ще не повністю оговтався від травми.

Поєдинок Бразилія – Швейцарія відбудеться на Ростов Арені 17 червня о 21:00 у рамках групи Е. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 1 тур

Бразилія - Швейцарія: Неділя 17 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 1
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Швейцарія Швейцарія Бразилія - Швейцарія Марсело Марсело
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