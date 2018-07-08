ЧС-2018: Манджукіч оплатив пиво фанатам зі свого рідного міста

Хорватські фанати міста Славонскі-Брод підтримували свою збірну в матчі проти Росії з пивом, яке придбав Маріо Манджукіч.

Як відомо, Хорватія у серії пенальті здолала Росію та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2018.

Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Хавбек Хорватії Маріо Манджукіч оплатив пиво жителям свого рідного міста Славонскі-Брод, яке вони вживали під час перегляду матчу, повідомляє Sport24.

Місто Славонскі-Брод з населенням в 64 тисяч людей, яке розташоване на Сході Хорватії, є батьківщиною форварда. Відзначимо, що Манджукіч почав займатися футболом у Німеччині, куди його сім'я переїхала після розвалу Югославії і початку громадянської війни. Майбутній гравець національної команди повернувся до Хорватії у віці 10 років в 1996 році.

Нагадаємо, що в півфіналі ЧС-2018 хорватам чекає матч проти збірної Англії.