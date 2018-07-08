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ЧС-2018: Манджукіч оплатив пиво фанатам зі свого рідного міста

19:06 342 Читать на русском
ЧС-2018: Манджукіч оплатив пиво фанатам зі свого рідного міста
Маріо Манджукіч / Фото: соцмережі

Хорватські фанати міста Славонскі-Брод підтримували свою збірну в матчі проти Росії з пивом, яке придбав Маріо Манджукіч.

Як відомо, Хорватія у серії пенальті здолала Росію та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2018.

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Хавбек Хорватії Маріо Манджукіч оплатив пиво жителям свого рідного міста Славонскі-Брод, яке вони вживали під час перегляду матчу, повідомляє Sport24.

Місто Славонскі-Брод з населенням в 64 тисяч людей, яке розташоване на Сході Хорватії, є батьківщиною форварда. Відзначимо, що Манджукіч почав займатися футболом у Німеччині, куди його сім'я переїхала після розвалу Югославії і початку громадянської війни. Майбутній гравець національної команди повернувся до Хорватії у віці 10 років в 1996 році.

Нагадаємо, що в півфіналі ЧС-2018 хорватам чекає матч проти збірної Англії.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Хорватія Хорватія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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