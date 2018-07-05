ЧС-2018: Манчестер Сіті має найбільше представників в 1/4 Мундіалю

Одразу 11 гравців діючого чемпіона Англії братимуть участь у матчах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Манчестер Сіті очолює рейтинг клубів по кількості гравців, які гратимуть в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, інформує AS.

Одразу 11 футболістів "містян" зіграють в чвертьфіналі Мундіалю: Вінсент Компані, Кевін де Брюйне (Бельгія), Габріель Жесус, Даніло, Фернандінью та Едерсон (Бразилія), Кайл Вокер, Джон Стоунз, Рахім Стерлінг, Фабіан Делф (Англія) та Бенджамін Менді (Франція).

Другу та третю позицію займають Тоттенхем та Манчестер Юнайтед із 9 та 8 представниками відповідно.

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