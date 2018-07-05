ЧС-2018: Лукаку не вважає матч проти Бразилії найважливішим у кар'єрі

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку зазначив, що матч 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Бразилії не найважливіший в його кар'єрі.

"Ми готуємося грати проти бразильців як команда. У нас хороший зіграний склад, так що у нас є все, щоб виконати завдання. Завтра ми граємо з найкращою командою чемпіонату, це буде перевіркою для нас.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Не думаю, що це найважливіша гра в кар'єрі. Якщо ми переможемо, то через кілька днів у нас може бути ще більш важлива гра. Ми розуміємо, що у нас складний суперник, але віримо в себе і вважаємо, що досить сильні, щоб досягти потрібного результату. Зробимо все для нашої країни, щоб перемогти", – цитує Лукаку Р-Спорт.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу ЧС-2018 між командами Бразилії та Бельгії відбудеться 6 липня о 21:00.