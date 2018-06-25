ЧС-2018: Льов знову спробував соплі – тренер продовжив тенденцію у матчі Німеччина – Швеція

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов продовжив свою улюблену тенденцію у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Швеції.

У середині першого тайму зустрічі Себастіан Руді отримав перелом носа, і камери одразу показали Льова. Тренер збірної Німеччини колупався у носі, а потім з'їв свою "знахідку". Про це пише The Sun.

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Ще на ЧС-2010 Йоахіма помітили за такою ж справою у матчах проти Гани та Англії. Однак пізніше, на Євро-2016, Льов під час матчу проти України запхав руку в штани. Після цього до коуча причепилось прізвисько "Нюхач".

Нагадаємо, Бундестім переміг Швецію завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.