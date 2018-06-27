ЧС-2018: Льов продовжить тренувати Німеччину незалежно від результату

Голова Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель заявив, що з Йоахімом Льовом буде продовжений контракт після чемпіонату світу-2018 не дивлячись на результат.

"Керівництво союзу перед чемпіонатом світу вирішив продовжити контракт з Льовом, так як ми віримо, що зміни, які будуть потрібні після чемпіонату світу, незалежно від результатів, можуть бути зроблені Льовом краще за всіх. На Кубку конфедерацій він довів, що може зробити з молодих футболістів яскраву і прекрасну команду", – цитує Грінделя RP Online.

Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Сьогодні, 27 червня, "бундестім" має вирішальний матч у груповому етапі. Суперником чинного чемпіона світу буде Південна Корея, яка має примарні шанси на вихід в 1/8 фіналу турніру.