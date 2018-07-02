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ЧС-2018: Лінекер затролив і похвалив Неймара

23:35 52 Читать на русском
ЧС-2018: Лінекер затролив і похвалив Неймара
Неймар / AP

Найкращий бомбардир чемпіонату світу-1986, телеексперт Гарі Лінекер прокоментував схильність форварда збірної Бразилії Неймара до падінь на полі під час Мундіалю в Росії.

"Неймар має найнижчий больовий поріг серед усіх гравців на чемпіонатах світу з тих пір, як Opta веде статистику. Але грає він так само добре, як кричить. Неймовірно хороший футболіст", – відзначив Лінекер у своєму твіттері.

ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність Неймара

Нагадаємо, що в понеділок збірна Бразилії здолала Мексику (2:0) на стадії 1/8 фіналу ЧС-2018. Неймар відзначився голом і результативною передачею на Роберто Фірміно.

Також Неймар знову опинився в центрі уваги через конфлікт із Мігелем Лаюном. Мексиканський вінгер наступив на ногу форварду "селесао" в одному з епізодів, а той вирішив продемонструвати пекельні муки.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Гарі Лінекер Бразилія - Мексика Неймар Неймар
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