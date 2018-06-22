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ЧС-2018: консульство Росії в Одесі атакували "кривавими" м'ячами

16 червня 19:16 443 Читать на русском
ЧС-2018: консульство Росії в Одесі атакували "кривавими" м'ячами
Пікет під консульством РФ в Одесі / фото О. Гіманова

Під стінами російського консульства в Одесі відбулася акція з вимогами бойкотувати чемпіонат світу-2018 та звільнити українських політв'язнів.

Близько двох десятків членів патріотичних організацій провели пікет диппредставництва з плакатами-карикатурами на тему чемпіонату світу, який триває в Росії, повідомляє Думская.

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За словами організаторів пікету світове співтовариство повинно було спочатку ігнорувати чемпіонат, так як він проводиться в країні, не дотримується міжнародних законів і загальнолюдські норми моралі.

"Це свято футболу не повинно проходити в країні, яка систематично ігнорує людські цінності. Країна-агресор утримує в заручниках наших громадян, звинувативши їх в тероризмі і силою нав'язавши своє громадянство. Ми сьогодні прийшли, щоб підтримати їх", – зазначив представник місцевого "Автомайдану" Юрій Батир.

Учасники акції облили футбольні м'ячі червоною рідиною і символічно забили голи у "ворота Російської Федерації", перекинувши їх через паркан дипломатичної місії.

Фото О. Гіманова / Думская

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018
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