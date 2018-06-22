ЧС-2018: Клімкін знову застеріг українців від поїздки на Мундіаль в Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав, що поїздки на ЧС-2018 в Росію можуть бути небезпечними для українців.

"Спорт є спорт. Трансляції дивіться, але в Росії робити нема чого – ризик дуже великий.

Звичайно, ми потурбуємося. У нас є відпрацьовані схеми, за якими будуть працювати консули, але я впевнений – ризики дуже високі", – цитує Клімкіна hromadske.ua.

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Також Клімкін закликав не давати приводів для будь-яких маніпуляцій.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що майже 6 тисяч українців придбали квитки на ЧС-2018.