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ЧС-2018: Клімкін знову застеріг українців від поїздки на Мундіаль в Росію

14 червня 23:56 318 Читать на русском
ЧС-2018: Клімкін знову застеріг українців від поїздки на Мундіаль в Росію
Павло Клімкін / Global Imagens

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав, що поїздки на ЧС-2018 в Росію можуть бути небезпечними для українців.

"Спорт є спорт. Трансляції дивіться, але в Росії робити нема чого – ризик дуже великий.

Звичайно, ми потурбуємося. У нас є відпрацьовані схеми, за якими будуть працювати консули, але я впевнений – ризики дуже високі", – цитує Клімкіна hromadske.ua.

"На ЧС-2018 варто остерігатися російських спецслужб". Павло Клімкін про ризики Мундіалю, любов до Динамо і складнощі із Шахтарем

Також Клімкін закликав не давати приводів для будь-яких маніпуляцій.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що майже 6 тисяч українців придбали квитки на ЧС-2018.

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Павло Клімкін
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