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ЧС-2018: Івановіч став рекордсменом збірної Сербії за кількістю матчів

17 червня 15:30 240 Читать на русском
ЧС-2018: Івановіч став рекордсменом збірної Сербії за кількістю матчів
Браніслав Івановіч / фото: Твіттер збірної Сербії

Захисник збірної Сербії Браніслав Івановіч вийшов у стартовому складі в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Коста-Ріки. Таким чином захисник Зеніта став рекордсменом Сербії за кількістю зіграних поєдинків.

Матч проти Коста-Ріки у рамках 1 туру чемпіонату світу-2018 став для Браніслава Івановіча вже 104-м у складі національної команди. Це рекордний показник в історії збірної Сербії, інформує BBC.

Коста-Ріка – Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Івановіч за кількістю зіграних матчів обійшов Деяна Станковіча, у якого залишилось 103 поєдинки. Рекорд Станковіча тримався протягом 5 років.

Нагадаємо, нещодавно Івановіч забив божевільний гол у ворота збірної Болівії в товариському матчі.

ЧС-2018 1 тур

Коста-Ріка - Сербія: Неділя 17 червня 2018

Коста-Ріка
Матч завершено
0 : 1
Сербія
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Теги
ЧС 2018 Сербія Сербія Рекорди Коста-Ріка - Сербія Браніслав Івановіч Браніслав Івановіч
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