ЧС-2018: Івановіч став рекордсменом збірної Сербії за кількістю матчів

Захисник збірної Сербії Браніслав Івановіч вийшов у стартовому складі в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Коста-Ріки. Таким чином захисник Зеніта став рекордсменом Сербії за кількістю зіграних поєдинків.

Матч проти Коста-Ріки у рамках 1 туру чемпіонату світу-2018 став для Браніслава Івановіча вже 104-м у складі національної команди. Це рекордний показник в історії збірної Сербії, інформує BBC.

Коста-Ріка – Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Івановіч за кількістю зіграних матчів обійшов Деяна Станковіча, у якого залишилось 103 поєдинки. Рекорд Станковіча тримався протягом 5 років.

Нагадаємо, нещодавно Івановіч забив божевільний гол у ворота збірної Болівії в товариському матчі.