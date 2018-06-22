ЧС-2018: Іско оцінив шанси Іспанії на вихід до плей-офф

Атакувальний хавбек збірної Іспанії Іско поділився враженнями від гри з іранцями (1:0) та розповів про турнірні перспективи "Фурії рохи" на чемпіонаті світу-2018.

"Матч був складним, але найголовнішим є те, що ми здобули перемогу. Ця збірна Іспанії мені до вподоби. Почуваюсь тут чудово. В Ірана хороша оборона.

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Кожна команда повинна мати забивного форварда. Зараз Дієго Коста в формі. Можливо, він не забиває по три м'ячі за поєдинок, але грає стабільно. Я задоволений нашою ситуацією в групі. Маємо 4 очки та непогані шанси на вихід у плей-офф", – цитує Іско Р-Спорт.

Нагадаємо, що іспанці змогли здолати іранців завдяки курйозному голу Дієго Кости на старті другого тайму. Вирішальний матч групового етапу збірна Іспанії зіграє проти марокканців 25 червня.