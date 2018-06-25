ЧС-2018: індійський вболівальник Аргентини покінчив життя самогубством після поразки від Хорватії

В Індії місцевий вболівальник збірної Аргентини покінчив життя самогубством після того, як його улюблена команда поступилась Хорватії (0:3).

В Індії стався трагічний випадок. 30-річний Діну Алекс після перегляду матчу ЧС-2018 Аргентина – Хорватія (0:3) зник. Через 2 дні його тіло знайшли в ріці Міначіл, повідомляє news18.com.

Діну був палким вболівальником збірної Аргентини та Ліонеля Мессі. Перед грою він сказав колегам по роботі, що "альбіселестес" переможуть, а Лео заб'є.

"Останній раз я бачив його під час гри. Він говорив, що йому соромно буде виходити на вулицю і бачити людей, якщо Аргентина програє", – сказав батько самогубці.

Уходячи з дому, Алекс залишив записку: "На цьому чемпіонаті світу більше нема чого дивитися. Іду назустріч смерті... Не потрібно нікого звинувачувати в моїй смерті".