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ЧС-2018: Ігнашевіч став найстаршим польовим гравцем турніру з 1994 року

14 червня 19:30 1056 Читать на русском
ЧС-2018: Ігнашевіч став найстаршим польовим гравцем турніру з 1994 року
Сергій Ігнашевіч / Фото: ТАСС

Захисник збірної Росії Сергій Ігнашевіч став найстаршим польовим гравцем з 1994 року на чемпіонатах світу.

Центральний захисник збірної Росії Сергій Ігнашевіч є найстаршим польовим гравцем чемпіонатів світу з 1994 року, повідомляє Opta.

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Ігнашевіч вийшов в основі збірної Росії на матч-відкриття ЧС-2018 у віці 38 років і 335 днів. Востаннє ще більш віковим гравцем на ЧС у 1994 році був камерунець Роже Мілла.

Відзначимо, що Сергій Ігнашевіч провів за збірну Росії 122 матчі.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Сергій Ігнашевіч Сергій Ігнашевіч
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