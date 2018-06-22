ЧС-2018: Ігнашевіч став найстаршим польовим гравцем турніру з 1994 року

Захисник збірної Росії Сергій Ігнашевіч став найстаршим польовим гравцем з 1994 року на чемпіонатах світу.

Центральний захисник збірної Росії Сергій Ігнашевіч є найстаршим польовим гравцем чемпіонатів світу з 1994 року, повідомляє Opta.

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Ігнашевіч вийшов в основі збірної Росії на матч-відкриття ЧС-2018 у віці 38 років і 335 днів. Востаннє ще більш віковим гравцем на ЧС у 1994 році був камерунець Роже Мілла.

Відзначимо, що Сергій Ігнашевіч провів за збірну Росії 122 матчі.