ЧС-2018: Хорватія вдруге в історії зіграє у півфіналі Мундіалю

Збірна Хорватії другий раз за період свого існування увійшла в 4 найсильніших команд чемпіонату світу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія вибила Росію та вдруге у своїй історії вийшла у півфінал Мундіалю.

Перший і єдиний досі раз "картаті" встановили таке досягнення 20 років тому на ЧС-1998 – тоді балканська збірна завоювала третє місце на турнірі.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Наступним суперником Хорватії на ЧС-2018 стане збірна Англії, яка втретє в історії потрапила у півфінал світової першості.