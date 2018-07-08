ЧС-2018: Хорватія вдруге в історії зіграє у півфіналі Мундіалю

ЧС 2018 — 01:05 10733
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналами
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ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати залишили Росію за бортом Мундіалю та зіграють в 1/2 фіналу проти АнгліїЧС 2018 — 00:55 4387
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ЧС-2018: визначились півфінальні пари турніруЧС 2018 — 7 лип 869
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Росія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 7 лип 7284
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ЧС-2018 Швеція – Англія: у британців з'явився топ-воротар, Стерлінг не зраджує собі, а скандинави розчаровуютьЧС 2018 — 7 лип 3444
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