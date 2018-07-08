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ЧС-2018: Хорватія вдруге в історії зіграє у півфіналі Мундіалю

07:30 3 Читать на русском
ЧС-2018: Хорватія вдруге в історії зіграє у півфіналі Мундіалю
Збірна Хорватії / Getty Images

Збірна Хорватії другий раз за період свого існування увійшла в 4 найсильніших команд чемпіонату світу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія вибила Росію та вдруге у своїй історії вийшла у півфінал Мундіалю.

Перший і єдиний досі раз "картаті" встановили таке досягнення 20 років тому на ЧС-1998 – тоді балканська збірна завоювала третє місце на турнірі.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Наступним суперником Хорватії на ЧС-2018 стане збірна Англії, яка втретє в історії потрапила у півфінал світової першості.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія
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