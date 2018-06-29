ЧС-2018: Хамес може пропустити матч із Англією

Головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман висловив занепокоєння через фізичний стан півзахисника Хамеса Родрігес, який покинув поле ще в першому таймі матчу 3-го туру в групі H чемпіонату світу-2018 проти Сенегалу (1:0).

"Я неймовірно розчарований, оскільки для моєї команди ця ситуація є досить складною. На прес-конференції не говорив на цю тему, щоб не затьмарити решту новину. Але зараз можу сказати, що наше становище некомфортне.

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Наразі невідомо, чи Хамес отримав нову травму, чи це рецидив старої. Досі він тренувався зі всіма, як зазвичай, залишався після тренувань для виконання штрафних і пенальті. Він був формі, але тепер не знаю, яким є його стан. Сподіваюся почути добрі новини після медогляду", – цитує Пекермана Sky Sports.

Відзначимо, що вже 3 липня колумбійці зіграють в 1/8 фіналу Мундіалю проти збірної Англії. Хамес Родрігес на ЧС-2018 провів 3 матчі, в яких зробив 2 асисти.