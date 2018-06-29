toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Хамес може пропустити матч із Англією

09:40 182 Читать на русском
ЧС-2018: Хамес може пропустити матч із Англією
Хамес Родрігес (ліворуч) / AP

Головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман висловив занепокоєння через фізичний стан півзахисника Хамеса Родрігес, який покинув поле ще в першому таймі матчу 3-го туру в групі H чемпіонату світу-2018 проти Сенегалу (1:0).

"Я неймовірно розчарований, оскільки для моєї команди ця ситуація є досить складною. На прес-конференції не говорив на цю тему, щоб не затьмарити решту новину. Але зараз можу сказати, що наше становище некомфортне.

ЧС-2018 Сенегал – Колумбія: VAR знову вершить долі, або Пасивні африканці самі себе перехитрили

Наразі невідомо, чи Хамес отримав нову травму, чи це рецидив старої. Досі він тренувався зі всіма, як зазвичай, залишався після тренувань для виконання штрафних і пенальті. Він був формі, але тепер не знаю, яким є його стан. Сподіваюся почути добрі новини після медогляду", – цитує Пекермана Sky Sports.

Відзначимо, що вже 3 липня колумбійці зіграють в 1/8 фіналу Мундіалю проти збірної Англії. Хамес Родрігес на ЧС-2018 провів 3 матчі, в яких зробив 2 асисти.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
до матчу
4
дн
:
10
год
:
44
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Англія Англія Колумбія Колумбія Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Колумбія - Англія Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
44
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук