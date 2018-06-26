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ЧС-2018: Гусєв засмучений виступами Аргентини на турнірі

25 червня 18:15 490 Читать на русском
ЧС-2018: Гусєв засмучений виступами Аргентини на турнірі
Олег Гусєв / фото: ФК Динамо

Колишній півзахисник київського Динамо Олег Гусєв підвів проміжні підсумки ЧС-2018.

"Враження після двох турів ЧС? Засмучений. Дуже хотів, щоб Аргентина виграла Мундіаль. Але поки щось ніяк. А так дуже цікаві матчі. Кожен матч, за винятком кількох ігор, проходить в цікавій боротьбі. Так що я чекаю ще більш гарної гри.

Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

Яка збірна вразила найбільше? Мені хорвати сподобалися. Думаю, як і багатьом. Ще бельгійці, хоча у них суперник був не дуже сильний. Ці збірні, на мій погляд, показали найбільш яскраву гру.

Німеччина? Звичайно, вони вийдуть з групи. Це така команда, яка завжди бореться за високі місця. Думаю, цей рік - не виняток", – цитує Гусєва FootballHub.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватія Олег Гусєв Олег Гусєв
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