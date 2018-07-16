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ЧС-2018: футболісти збірної Франції зірвали прес-конференцію Дідьє Дешама

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ЧС-2018: футболісти збірної Франції зірвали прес-конференцію Дідьє Дешама
ЧС-2018: футболісти збірної Франції зірвали прес-конференцію Дідьє Дешама

Підопічні наставника збірної Франції Дідьє Дешама влаштували святкування в прес-центрі стадіону Лужники.

Французькі футболісти увірвалися в приміщення, де проходила прес-конференція головного тренера "Ле бльо" Дідьє Дешама. Фахівець саме відповідав на запитання журналістів, коли з'явилися гравці і почали розбризкувати шампанське та наспівувати ім'я свого наставника.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що сьогодні Франція стала чемпіоном світу. У фінальному поєдинку ЧС-2018"гальські півні" здолали команду Хорватії.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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