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ЧС-2018: ФСБ Росії погрозами змусила Хорватію вибачитись за слова "Слава Україні", – ЗМІ

14:05 2644 Читать на русском
ЧС-2018: ФСБ Росії погрозами змусила Хорватію вибачитись за слова "Слава Україні", – ЗМІ
Огнєн Вукоєвіч та Домагой Віда / фото із соцмереж

Стали відомі деякі нові подробиці резонансних подій навколо фрази "Слава Україні" на чемпіонаті світу-2018 у виконанні хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча.

Агентство розвідки та безпеки Хорватії після перемоги "картатих" над Росією в 1/4 фіналу ЧС-2018 повідомило про погрози російської ФСБ припипинити забезпечення охорони хорватської делегації.

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Причиною цього стало резонансне відео зі словами "Слава Україні", головними дійовими особами якого стали екс-гравці Динамо Домагой Віда Огнєн Вукоєвіч. Більше того, російські спецслужби погрожували Хорватії після таких слів масовими сутичками вболівальників балканців та російських фанатів, повідомляє Диалог.

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Після таких заяв Хорватія змушена була вибачитись за цю фразу, а Вукоєвіч був виключений зі збірної. Пізніше екс-динамівець відмовився вибачатись за свої слова. До слова, Вукоєвіч все ж отримав медаль фіналіста ЧС-2018 попри виключення з національної команди.

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія ЧС 2018 футбольні фанати Головне Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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